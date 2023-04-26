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Президент Бразилии призвал не искать виновных в конфликте на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва призвал прекратить искать виновных в конфликте на Украине
Лула да Силва призвал перестать искать виновных в конфликте на Украине и вернуться к переговорам. При этом он в очередной раз осудил российскую военную операцию, однако отметил, что только Москва и Киев могут договориться о мире
Лула да Силва
Лула да Силва (Фото: Juan Medina / Reuters)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал прекратить поиск виновных в конфликте на Украине и заняться его мирным урегулированием. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

«Бесполезно искать правых и виновных. Необходимо остановить войну, а подводить итоги [следует] только после того, как перестанут стрелять», — сказал он, подчеркнув, что именно таким образом происходило урегулирование конфликтов в прошлом.

При этом Лула да Силва в очередной раз осудил российскую военную операцию и подчеркнул, что ни у него, ни у кого-либо еще не получится принудить стороны вернуться к переговорам — это должно быть собственное решение России и Украины.

Он также напомнил о других несогласованных с Совбезом ООН прецедентах применения вооруженных сил странами, которые являются постоянными членами этого международного органа, как это произошло в случае американского вторжения в Ирак и франко-британской интервенции в Ливии. «Если сами [постоянные] члены Совбеза, решающие вопросы мира, не спрашивают разрешения, то почему остальные должны делать это?» — отметил бразильский лидер и призвал расширить список постоянных членов Совбеза ООН.

В середине апреля Лула да Силва предложил создать аналог G20 для диалога по Украине. По его мнению, сегодня ни одна сторона не хочет идти на уступки в вопросах мира, а Европа и США лишь способствуют продолжению боевых действий, поставляя Украине оружие. В ответ координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Бразилия «повторяет российскую и китайскую пропаганду, игнорируя факты».

Ранее бразильский лидер также предлагал Украине уступить Крым России ради прекращения боевых действий и обвинял США и ЕС в участии в конфликте, вместо того чтобы уделить время мирным переговорам. По остальным территориям, которые вошли в состав России, президент Бразилии предложил провести «переосмысление». Его слова раскритиковали на Украине и Западе.

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23 апреля Лула да Силва заявил, что «Россия ошиблась», но теперь бои следует остановить. «Я хочу найти третью альтернативу [для решения конфликта], которая заключается в построении мира <...> Лучше найти выход за столом, чем продолжать искать выход на поле боя», — говорил он.

Москва требует признать «сложившиеся реалии на земле» и не оспаривать суверенитет России над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Киев для начала диалога требует восстановления границ страны по состоянию на 1991 год и вывода российских войск.

Президент Бразилии призвал не искать виновных в конфликте на Украине
Президент Бразилии призвал не искать виновных в конфликте на Украине

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Бразилия Лула да Силва Военная операция на Украине мирные переговоры
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