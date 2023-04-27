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WP сообщила о запросе США к Бразилии на выдачу россиянина

WP: США попросили Бразилию выдать обвиняемого в шпионаже и мошенничестве россиянина
Сергей Черкасов
Сергей Черкасов (Фото: Минюст США)

США отправили властям Бразилии запрос о выдаче гражданина России Сергея Черкасова, которого Вашингтон обвиняет в мошенничестве и работе на российскую разведку, сообщает The Washington Post со ссылкой на бразильских и американских чиновников.

Запрос США, вероятно, попадет в Верховный суд Бразилии, который обычно рассматривает возможность экстрадиции, сообщили газете бразильские чиновники. Собеседники издания предположили, что в этот процесс может вмешаться действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва ввиду деликатности дела.

Соединенные Штаты подозревают Черкасова в том, что он, находясь в Вашингтоне под видом студента из Бразилии Виктора Мюллера Феррейры, сотрудничал с российскими разведслужбами. Мужчина обманным путем въехал в Соединенные Штаты под чужим именем для поступления в университет в округе Колумбия, говорилось в опубликованном в конце марта обвинительном заключении американского Минюста. The Washington Post пишет, что россиянин учился в Университете Джона Хопкинса в Вашингтоне. Черкасову также предъявлено обвинение в мошенничестве с визами и банковских махинациях.

Американский Минюст полагает, что россиянин «начал действовать как нелегальный агент в 2012 году в Бразилии под именем Феррейры, а в 2018 году переехал в США». После переезда и поступления в вуз россиянин открыл счет в американском банке на имя Феррейры, получил водительские права и стал собирать сведения о дипломатии Вашингтона, утверждают в ведомстве.

В мае 2020 года Черкасов покинул Соединенные Штаты. Мужчина пытался устроиться в Международный уголовный суд в Гааге в апреле 2022 года, но ему отказали. После этого россиянин вернулся в Бразилию, где был задержан по обвинению в мошенничестве, связанном с использованием фальшивого имени. Бразильский суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Теги
экстрадиция США Бразилия мошенничество шпионаж Россия
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