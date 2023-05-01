Полиция в Нидерландах оштрафовала мужчину с поддельными правами на имя Бориса Джонсона

В Нидерландах задержали пьяного водителя с правами на имя Бориса Джонсона

Фото: Police_Groningen_Centre / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Полиция Гронингена задержала водителя с поддельным водительским удостоверением на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает нидерландское издание NL Times.

Сотрудники полиции остановили водителя для проверки, мужчина был пьян. При обыске его автомобиля были обнаружены поддельные украинские водительские права.

На фото документов, которое публикует NL Times, видно, что в удостоверении есть изображение Бориса Джонсона, а также указана правильная дата рождения политика — 19 июня 1964 года, Нью-Йорк. Кроме того, дата, когда были выданы права, — 24 июля 2019 года — совпадает с датой переезда Джонсона на Даунинг-стрит в качестве главы британского правительства. Однако в качестве даты истечения срока действия прав указано 12 декабря 3000 года.

«К сожалению для этого человека, мы не попались на эту фальшивку», — говорится в сообщении полиции Гронингена, которое приводит издание. В итоге полицейские конфисковали у мужчины поддельные права и оштрафовали его.

Джонсон занимал пост премьера Британии с июля 2019 года. В июле 2022 года он ушел в отставку на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, которого обвиняли в домогательствах. На посту премьер-министра Джонсона сменила Лиз Трасс, которая ушла в отставку через 45 дней.

Будучи главой британского правительства, Борис Джонсон несколько раз посещал Украину, в том числе после начала российской военной операции. В одну из поездок президент Украины Владимир Зеленский вручил ему орден Свободы — госнаграду за заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны. Кроме того, имя Джонсона появилось на Аллее смелости в Киеве.

После отставки Джонсон хотел заняться продолжением продвижения поддержки Украины западными странами, в том числе в США, писала Financial Times со ссылкой на его союзников.