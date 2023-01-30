Кремль назвал ложью слова Джонсона об угрозах Путина

Слова Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин угрожал в разговоре с ним ракетами, являются либо сознательной ложью, либо говорят о том, что тот «фактически не понял», что говорил ему президент России, сообщил Дмитрий Песков

Борис Джонсон (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Президент России Владимир Путин не угрожал ракетами в разговоре с Борисом Джонсоном, слова бывшего премьер-министра Великобритании об угрозах со стороны президента России — это «сознательная или несознательная» ложь. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет. То, что сказал Джонсон, — это неправда. Точнее, это ложь», — сказал Песков, добавив, что бывший британский премьер может говорить об этом, осознавая или не осознавая, что говорит неправду. «Или это была несознательная ложь, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседника нашего президента», — продолжил Песков.

«Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах для безопасности Российской Федерации, Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», — сказал пресс-секретарь президента.

В документальном фильме Putin vs the West Джонсон рассказал о разговоре с президентом России в феврале прошлого года, до начала спецоперации. По его словам, он сказал президенту России, что начало боевых действий на Украине приведет к катастрофическим последствиям, так как страны Запада введут против Москвы жесткие санкции и усилят поддержку Украины, что будет означать «больше НАТО, а не меньше НАТО» у российских границ.

«В какой-то момент он [Путин] как бы пригрозил мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом духе», — заявил Джонсон. По его словам, при этом у Путина был «очень расслабленный тон» и своим заявлением тот, возможно, пытался «подыграть попыткам [Джонсона] заставить его вступить в переговоры».

«Никаких угроз ракетами не было. Говоря о выводах для безопасности России, Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение вооружений у натовских границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Телефонный разговор, о котором говорил Джонсон, состоялся 2 февраля 2022 года — через день после поездки британского премьера в украинскую столицу. Как заявили в пресс-службе Кремля, тогда стороны провели «достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса» и обсудили ситуацию с обеспечением гарантий безопасности для России. Также президент России обратил внимание Джонсона на «неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности», прикрываясь «ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса», а также о саботаже минских соглашений Украиной.

Отчет о телефонной беседе представил и офис британского премьера. В нем говорилось, что начало боевых действий на Украине будет «трагическим просчетом». Также Джонсон сказал Путину, что «все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО» и «это право в полной мере распространяется на Украину». Также в сообщении говорилось, что обе стороны сошлись в том, что дальнейшее обострение ситуации не отвечает интересам ни одной из них.