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Кремль назвал ложью слова Джонсона об угрозах Путина

Дмитрий Песков: Путин не угрожал ракетами Джонсону, он говорил об угрозе со стороны НАТО
Слова Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин угрожал в разговоре с ним ракетами, являются либо сознательной ложью, либо говорят о том, что тот «фактически не понял», что говорил ему президент России, сообщил Дмитрий Песков
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Президент России Владимир Путин не угрожал ракетами в разговоре с Борисом Джонсоном, слова бывшего премьер-министра Великобритании об угрозах со стороны президента России — это «сознательная или несознательная» ложь. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет. То, что сказал Джонсон, — это неправда. Точнее, это ложь», — сказал Песков, добавив, что бывший британский премьер может говорить об этом, осознавая или не осознавая, что говорит неправду. «Или это была несознательная ложь, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседника нашего президента», — продолжил Песков.

«Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах для безопасности Российской Федерации, Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», — сказал пресс-секретарь президента.

В документальном фильме Putin vs the West Джонсон рассказал о разговоре с президентом России в феврале прошлого года, до начала спецоперации. По его словам, он сказал президенту России, что начало боевых действий на Украине приведет к катастрофическим последствиям, так как страны Запада введут против Москвы жесткие санкции и усилят поддержку Украины, что будет означать «больше НАТО, а не меньше НАТО» у российских границ.

«В какой-то момент он [Путин] как бы пригрозил мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом духе», — заявил Джонсон. По его словам, при этом у Путина был «очень расслабленный тон» и своим заявлением тот, возможно, пытался «подыграть попыткам [Джонсона] заставить его вступить в переговоры».

«Никаких угроз ракетами не было. Говоря о выводах для безопасности России, Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение вооружений у натовских границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

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Телефонный разговор, о котором говорил Джонсон, состоялся 2 февраля 2022 года — через день после поездки британского премьера в украинскую столицу. Как заявили в пресс-службе Кремля, тогда стороны провели «достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса» и обсудили ситуацию с обеспечением гарантий безопасности для России. Также президент России обратил внимание Джонсона на «неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности», прикрываясь «ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса», а также о саботаже минских соглашений Украиной.

Отчет о телефонной беседе представил и офис британского премьера. В нем говорилось, что начало боевых действий на Украине будет «трагическим просчетом». Также Джонсон сказал Путину, что «все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО» и «это право в полной мере распространяется на Украину». Также в сообщении говорилось, что обе стороны сошлись в том, что дальнейшее обострение ситуации не отвечает интересам ни одной из них.

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Персоны
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Наталья Демченко Наталья Демченко
Дмитрий Песков Борис Джонсон Владимир Путин Военная операция на Украине

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании

19 июня 1964 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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