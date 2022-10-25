Джонсон займется продвижением поддержки Украины на Западе

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон займется пропагандой поддержки Украины со стороны западных стран. Особое внимание он намерен уделить поддержке Киева в Вашингтоне

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который не стал выдвигать свою кандидатуру на роль нового премьера, хочет заняться продолжением продвижения поддержки Украины западными странами, в том числе в США. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на его союзников.

«Джонсон хочет найти применение позиции, которую он создал, пока был на посту, в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины», — пишет газета.

По словам источников газеты, Джонсон планирует больше времени проводить в Вашингтоне для продвижения поддержки Украины в США.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она пробыла главой правительства всего 45 дней — это самый короткий срок в современной Британии. Трасс признала ошибки в экономической политике, из-за которых была вынуждена уйти.

Изначально говорилось, что после отставки Трасс Борис Джонсон может вернуться на Даунинг стрит. Однако позже Джонсон отказался от участия в выборах нового главы правительства королевства и заявил, что не будет баллотироваться на пост главы Консервативной партии.

Выборы нового главы партии должны были состояться 31 октября. Однака экс-глава МИД Великобритании и лидер палаты общин Пенни Мордонт выбыла из гонки. Таким образом новым премьер-министром Соединенного Королевства станет бывший министр финансов Риши Сунак.