Посол заявил о готовности к любым решениям после «захвата» школы в Польше
Посольство России в Польше готово к любым решениям Москвы после того, как местные власти накануне потребовали от сотрудников российской школы в Варшаве покинуть ее, заявил ТАСС посол России в Польше Сергей Андреев.
«Решения принимаются у нас в центре. Как решит наше руководство, так и будет», — сказал Андреев в ответ на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Польшей. Во вторник, 2 мая, посольство должно заявить протест по поводу силового изъятия здания школы, уточнил он.
На предстоящей неделе сотрудники школы продолжат вывозить имущество и оборудование, а с 10 мая занятия в обычном режиме должны возобновиться в новом здании, добавил посол.
Полиция и представители мэрии в Варшаве утром 29 апреля ворвались на территорию школы при российском посольстве и потребовали покинуть здание. По словам советника-посланника дипмиссии Андрея Ордаша, в школе находились 29 человек, включая детей.
Польский МИД счел, что российское диппредставительство не использовало в дипломатических и консульских целях два здания: в первом располагается сама школа, во втором прежде жили дипломаты, но теперь оно пустует и требует ремонта. Варшава после начала военной операции на Украине изъяла второе здание у России и планировала передать его Киеву.
Андреев заявил, что посольство вынуждено подчиниться этим требованиям, но Москва ответит на эти «противоправные» действия. Вечером 29 апреля учителя и другие сотрудники школы покинули здание, чтобы переехать на другой объект российского дипведомства в Варшаве. МИД России расценил действия польских властей как нарушение Венской конвенции и «вторжение», пообещав «жесткий ответ».