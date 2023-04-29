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Посольство России освободит здание школы в Варшаве по требованию Польши

Посол Андреев: Россия ответит на действия Польши против посольства
Полиция поручила сотрудникам российской школы в Варшаве покинуть здание до вечера, в польском МИДе сочли, что здание не используют в консульских целях. Учащиеся продолжат обучение в других помещениях дипмиссии
Сергей Андреев
Сергей Андреев (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Посольство России вынуждено подчиниться требованиям Польши и освободить здание российской школы в Варшаве, но Москва ответит на эти «противоправные» действия, заявил «РИА Новости» посол Сергей Андреев.

«Какая это будет реакция, я не хочу предвосхищать. Решение на этот счет будет приниматься в центре», — сказал дипломат.

Андреев пообещал, что школа продолжит работу в других помещениях посольства, «будут обеспечены нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов».

Ранее польский МИД попросил госведомства начать производство в отношении двух зданий, которые российское посольство «не использовало в дипломатических и консульских целях». В первом здании размещается школа при российском посольстве, во втором прежде жили дипломаты, но теперь оно пустует и требует ремонта.

Полиция и представители варшавской мэрии потребовали впустить их на территорию школы, после отказа они срезали замок и зашли на ее территорию. Власти дали сотрудникам школы время до 19:00 мск на то, чтобы покинуть здание. «Запомним этот день», — пообещали в Россотрудничестве.

В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, польские власти заблокировали счета российского посольства и торгового представительства. По данным Rzeczpospolita, речь шла об $1,1 млн. Кроме того, Польша изъяла у российского посольства несколько объектов недвижимости, в том числе здание, где проживали дипломаты.

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В ответ российская сторона заблокировала счета польского посольства в Москве. В этом апреле Варшава изъяла средства посольства России. Андреев тогда назвал произошедшее грубым нарушением Венской конвенции, а Кремль пообещал подготовить ответ.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Варшава посольство России
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