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Богомаз сообщил о втором за ночь обстреле поселка, где погибли два жителя

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ повторно обстреляли Суземку, где погибли два человека

Украинские силы второй раз за ночь обстреляли поселок Суземка в Брянской области, где при первом ударе погибли два человека. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ снова произвели обстрел поселка Суземка с помощью РСЗО (реактивная система залпового огня. — РБК). Системой ПВО Вооруженных сил России были сбиты несколько снарядов», — написал он.

При обстреле, по словам губернатора, никто не пострадал, но повреждения получил один жилой дом. Здание частично разрушено.

Это второй обстрел Суземки за ночь на 30 апреля. О первом ударе Богомаз сообщил около 00:30 мск. Из-за него в поселке погибли два жителя. Повреждения получили три дома — один из них был разрушен полностью, еще два — частично. Также в поселке начался пожар.

Поселок Суземка находится в Суземском районе Брянской области в 10 км от границы с Сумской областью Украины.

После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов. Под обстрел в Брянской области попадали поселки Климово, Запесочье, Белая Березка, село Алешковичи и другие населенные пункты.

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В регионе бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. С октября 2022 года в области установлен средний уровень реагирования.

Богомаз сообщил о втором за ночь обстреле поселка, где погибли два жителя
Богомаз сообщил о втором за ночь обстреле поселка, где погибли два жителя

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Брянская область Александр Богомаз обстрел
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