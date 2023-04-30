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Брянский губернатор сообщил о гибели двух человек при обстреле поселка

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Суземка, два человека погибли
ВСУ обстреляли поселок Суземка, в результате погибли два человека, сообщил Богомаз. Ранее он писал об одном пострадавшем. Также повреждения получили три дома, а в поселке начался пожар
Фото: Дмитрий Карась / РИА Новости
Фото: Дмитрий Карась / РИА Новости

Украинские силы обстреляли поселок Суземка на юго-востоке Брянской области, в результате погибли два мирных жителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«К сожалению, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения», — написал он.

Ранее глава региона писал, что ранения в результате обстрела получил один человек. По его словам, после удара в поселка начался пожар.

Поселок Суземка находится в Суземском районе Брянской области в 10 км от границе с Сумской областью Украины.

После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов. Под обстрел в Брянской области попадали поселки Климово, Запесочье, Белая Березка, село Алешковичи и другие населенные пункты.

В Брянской области действует желтый (высокий) уровень террористической опасности, с февраля он стал бессрочным. Кроме того, 19 октября 2022 года в регионе ввели средний уровень реагирования.

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Брянский губернатор сообщил о гибели двух человек при обстреле поселка
Брянский губернатор сообщил о гибели двух человек при обстреле поселка

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Брянская область Александр Богомаз обстрел Пожар
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