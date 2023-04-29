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Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки

Белгородский губернатор Гладков: под обстрел попало село Новая Таволжанка
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

«Есть сильные повреждения в одном частном домовладении, снаряд прилетел во двор нового нежилого дома. Также различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях: где-то зацепило фасад, посекло заборы и окна», — написал он в телеграм-канале.

Гладков добавил, что повреждены линии электропередачи и без света помимо Новой Таволжанки остаются села Архангельское, Зиборово, Муром и Шамино. Он заверил, что электрики начнут восстановительные работы в ближайшее время.

Накануне, 28 апреля, Гладков сообщал о массовой атаке беспилотников в Шебекинском городском округе. В результате была повреждена линия электропередачи. В селе Муром на частный дом с парашюта упал снаряд. Люди не пострадали.

Вечером того же дня под обстрел попало село Красное. Пострадавших также не было. Повреждения получили два частных домовладения: были выбиты окна, посечены фасады и заборы.

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В граничащих с Украиной регионах, в том числе Белгородской области с 19 октября 2022 года ввели режим среднего реагирования. Кроме того, с апреля прошлого года там каждые 15 суток продлевали высокий уровень террористической опасности, а с февраля он стал бессрочным.

Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки
Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки

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Вячеслав Гладков Белгородская область
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