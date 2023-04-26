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Песков обещал ответ на изъятие денег со счетов посольства России в Польше
Дмитрий Песков: Варшаве стоит ждать ответа России после изъятия денег со счетов посольства
Посольство России в Польше
Россия ответит на решение польской прокуратуры изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Обязательно стоит», — сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли Польше ждать ответных мер с российской стороны.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла деньги со счета российского диппредставительства в банке Santander. Сам банк уведомил посольство о прекращении сотрудничества.
При этом счета российского посольства были заблокированы еще в марте прошлого года. Польские власти подозревают их в отмывании денег и финансировании терроризма.