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В Генштабе Польши заявили, что России хватит средств на военную операцию

Глава польского Генштаба: у России есть деньги на военную операцию, в отличие от Украины

В краткосрочной перспективе нет никаких признаков того, что России не хватит средств на военную операцию на Украине, заявил начальник Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак, передает польское издание Do Rzeczy.

Он аргументировал это финансовыми инструментами, которые были у Москвы до начала боевых действий и введения санкций, а также динамикой расходов, эффективность ограничений в отношении и «всей сложной экономической ситуацией».

По его мнению, все вышеперечисленное указывает на то, «что у России будут деньги» на военную операцию.

При этом у Украины, по его мнению, «огромные финансовые проблемы». У Польши, которая вместе с США и остальными западными странами оказывает Киеву военную помощь, совсем нет боеприпасов. «Промышленность не готова не только отправлять снаряжение на Украину, но и пополнять наши запасы, которые тают», — подчеркнул польский генерал.

Западные страны и организации пообещали направить Украине €64 млрд после начала российской военной операции России, однако к концу прошлого года Киев получил лишь менее половины от этой суммы — €31 млрд, писала в феврале The Financial Times со ссылкой на результаты исследования Кильского института мировой экономики.

Заместитель главы украинского МИДа, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник говорил, что Украина благодарна западным союзникам за предоставление военной помощи, но ей нужно в десять раз больше, чтобы завершить конфликт в 2023 году.

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