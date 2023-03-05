Володин подсчитал расходы Запада на поддержку Украины

Володин: США по сравнению с европейскими странами меньше всех тратят на Украину

Володин подсчитал, что по расходам на военную помощь Украине США тратят в 5,7 раза меньше, чем, например, Польша

США меньше других стран тратят деньги на военную помощь Украине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан. Но, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие», — написал Володин. По его подсчетам, «на содержание киевского режима» Соединенные Штаты тратят 0,37% от доли ВВП, когда как Польша — 2,1%, Эстония — 1,64%, а Латвия — 1,31%.

Володин отметил, что страны Евросоюза несут дополнительные издержки из-за санкций, введенных против России, «которые бумерангом ударили» по экономике европейских государств. По его словам, больше, чем США, «вынуждают» тратить Эстонию, Норвегию, Латвию и другие европейские страны. Он добавил, что объем поддержки энергетической отрасли в Европе составил €570 млрд, что стоило Германии 7,2% ВВП.

По данным исследовательского института мировой экономики в Киле, общая сумма двусторонней помощи Украине в процентах от доли ВВП Латвии и Эстонии составила более 0,75%, США — 0,36%. При этом больше других стран Украину поддержали Соединенные Штаты: они потратили €44,3 млрд на военную помощь, €3,7 млрд на гуманитарную и €25,1 млрд на финансовую с 24 января 2022 года по 15 января 2023 года.

Россия осуждает поставки западного оружия Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что военная поддержка Киева сделает конфликт более болезненным и мучительным для Украины, при этом не изменив «траектории», по которой Москва намерена достичь целей военной операции.