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Военная операция на Украине ,  
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Володин подсчитал расходы Запада на поддержку Украины

Володин: США по сравнению с европейскими странами меньше всех тратят на Украину
Володин подсчитал, что по расходам на военную помощь Украине США тратят в 5,7 раза меньше, чем, например, Польша

США меньше других стран тратят деньги на военную помощь Украине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан. Но, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие», — написал Володин. По его подсчетам, «на содержание киевского режима» Соединенные Штаты тратят 0,37% от доли ВВП, когда как Польша — 2,1%, Эстония — 1,64%, а Латвия — 1,31%.

Володин отметил, что страны Евросоюза несут дополнительные издержки из-за санкций, введенных против России, «которые бумерангом ударили» по экономике европейских государств. По его словам, больше, чем США, «вынуждают» тратить Эстонию, Норвегию, Латвию и другие европейские страны. Он добавил, что объем поддержки энергетической отрасли в Европе составил €570 млрд, что стоило Германии 7,2% ВВП.

По данным исследовательского института мировой экономики в Киле, общая сумма двусторонней помощи Украине в процентах от доли ВВП Латвии и Эстонии составила более 0,75%, США — 0,36%. При этом больше других стран Украину поддержали Соединенные Штаты: они потратили €44,3 млрд на военную помощь, €3,7 млрд на гуманитарную и €25,1 млрд на финансовую с 24 января 2022 года по 15 января 2023 года.

Россия осуждает поставки западного оружия Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что военная поддержка Киева сделает конфликт более болезненным и мучительным для Украины, при этом не изменив «траектории», по которой Москва намерена достичь целей военной операции.

Авторы
Теги
Персоны
Мир Ландау
Вячеслав Володин Украина поставки оружия

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
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