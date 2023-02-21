Украина получила за год только половину из обещанных Западом денег

Финансовая помощь западных стран ранее задерживалась, особенно летом 2022 года, что стало проблемой для Киева, однако этот вопрос должен решиться в текущем году, пишет FT

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Западные страны и организации пообещали направить Украине €64 млрд после начала военной операции России, однако к концу прошлого года Киев получил лишь менее половины от этой суммы — €31 млрд, следует из результатов исследования Кильского института мировой экономики, пишет Financial Times.

Евросоюзу потребовалось до полугода, чтобы получить политическое и юридическое согласие на выделение части средств после начала боевых действий, указал научный сотрудник института Кристофер Требеш. Он отметил, что такие задержки «безусловно, являются проблемой» в условиях активной фазы военного конфликта, когда траты выросли, а доходы упали.

Аналитики пришли к выводу, что западные государства во время сопоставимых конфликтов в прошлом выделяли более значительные средства на помощь. Поддержка союзников обошлась Германии во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов в 0,5% от ВВП, что почти в три раза превосходит обещанные Берлином средства для Киева.

«Я был удивлен, насколько это мало по сравнению, потому что сейчас мы намного богаче и экономически могущественнее, чем были [тогда] <...>. Если бы мы захотели, мы могли бы сделать гораздо больше».», — подчеркнул Требеш.

Евросоюз и Европейский инвестиционный банк договорились за прошедший год совместно выделить порядка €30 млрд, но €17,5 млрд из этой суммы до сих не поступили, указывают аналитики. В ноябре в ЕС пересмотрели механизм выплат, заверив, что 2023 году Украину ждет «регулярная и предсказуемая финансовая помощь», Киев будет получал около €1,5 млрд ежемесячно.

В администрации президента Украины признали наличие проблемы, которая заключалась в том, что выплаты «неустойчивы, задерживаются и не стабильны». «Ситуация была наихудшей прошлым летом, когда было много обещано, но мало что выполнено», — рассказал советник аппарата президента, основатель Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Он выразил уверенность, что в этом году ситуация улучшится.

Украина нуждается в получении $3 млрд ежемесячно от зарубежных партнеров для, оценили в Минфине страны в феврале. По словам замминистра Ольги Зыковой, правительство уже провело системную работу по уменьшению дефицита бюджета, США и Евросоюз уже подтвердили готовность предоставить финансирование на $30 млрд в течение этого года.



«Впрочем, остается потребность еще в $10 млрд. И здесь мы рассчитываем на помощь от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ», — добавила она.