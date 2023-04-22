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Киев призвал перейти красные линии и передать в 10 раз больше вооружений

МИД Украины призвал западные страны поставить в 10 раз больше вооружений
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украина благодарна западным союзникам за предоставление военной помощи, но ей нужно в 10 раз больше, чтобы завершить конфликт в 2023 году, сообщил заместитель главы украинского МИДа, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник.

«Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия», — заявил он на своей странице в Twitter.

США и Европа расширили военную поддержку Украине после начала операции России в феврале 2022 года. Киев начал получать от Запада в том числе гаубицы, реактивные системы залпового огня, беспилотники, бронетехнику, а также боеприпасы. В начале 2023 года США, Германия и Великобритания договорились передать Украине танки западного образца. Киев просил боевую авиацию, но каких-либо договоренностей на этот счет достигнуто не было.

Украинский президент Владимир Зеленский не раз просил ускорить поставки вооружений. В марте он говорил, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки оружия и боеприпасов.

В Кремле неоднократно выступали с критикой западной военной помощи Киеву и подчеркивали, что она не помешает выполнению задач военной операции. 

Теги
Военная операция на Украине поставки оружия МИД Украины
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