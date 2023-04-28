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В Белгородской области нашли неразорвавшийся боеприпас

Гладков: неразорвавшийся боеприпас нашли в Грайворонском округе Белгородской области
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Грайворонском округе Белгородской области нашли неразорвавшийся боеприпас, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«На территории Грайворонского округа был найден неразорвавшийся взрывоопасный предмет. Сейчас на месте работает следственная группа, принято решение временно отселить жителей близлежащей улицы», — написал губернатор.

Специалисты вернутся к работе по обезвреживанию боеприпаса утром 29 апреля, уточнил он.

Грайворонский городской округ граничит с Сумской и Харьковской областями Украины. Он не раз попадал под обстрел с начала российской спецоперации. В октябре Гладков сообщил об ударе по территории молочного комплекса в селе Мокрая Орловка, пострадавших при этом не было. Тогда же под обстрел попали села Глотово, Безымено и Дунайка, два последних остались без света.

В начале ноября под обстрел попал административный центр округа, город Грайворон. В нем и в соседнем селе частично пропало электричество, так как осколки повредили трансформаторный блок. За день до этого удар нанесли по промышленному объекту в Грайворонском городском округе.

В регионе и других приграничных областях не раз находили неразорвавшиеся боеприпасы. Так, 22 апреля в жилом районе Белгорода нашли авиационный боеприпас ФАБ-500. Его увезли на полигон.

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В Белгородской области действуют желтый (высокий) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

В Белгородской области нашли неразорвавшийся боеприпас
В Белгородской области нашли неразорвавшийся боеприпас

Теги
снаряд Вячеслав Гладков Белгородская область
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