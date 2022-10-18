Глава Белгородской области Гладков сообщил о втором за день обстреле сел в регионе

Гладков сообщил о втором за день обстреле в Белгородской области

Под обстрел попали четыре села в Грайворонском городском округе — Мокрая Орловка, Глотово, Безымено и Дунайка. Есть один пострадавший, два села остались без света, сообщил Гладков

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта, расположенных в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, была обстреляна территория молочного комплекса в Мокрой Орловке, там никто не пострадал, а также под обстрел попало село Глотово, где пострадал мужчина, его госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ.

«Снарядами задеты две линии электропередач. Без света остались два села: Безымено и Дунайка. Аварийные бригады выехали на место», — добавил Гладков.

Эти села граничат с Сумской и Харьковской областями Украины.

Это уже второй обстрел Белгородской области за день. Ранее украинские военные обстреляли территорию железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района, один человек получил осколочное ранение. В результате обстрелов также была повреждена контактная сеть ж/д путей, движение поездов временно приостановлено.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.