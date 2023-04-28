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Гладков сообщил об обстреле еще одного села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Красное
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

ВСУ обстреляли еще один населенный пункт в Шебекинском городском округе — поселок Красное. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В поселке Красное есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Подомовой обход продолжается», — написал губернатор.

28 апреля Гладков сообщил о массовой атаке беспилотников в Шебекинском городском округе. В результате была повреждена линия электропередачи. В селе Муром на частный дом с парашюта упал снаряд. Люди не пострадали.

Село Красное последний раз обстреливали 26 апреля. Тогда были повреждены два частных дома.

Теги
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