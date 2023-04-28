Песков в ответ на слова посла США: все соблюдают мораторий на испытания ядерного оружия

Песков заявил о соблюдении моратория на ядерные испытания всеми сторонами

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Мораторий на испытания ядерного оружия соблюдают все его стороны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал призыв посла США Линн Трейси к соблюдению запрета. В интервью «Коммерсанту» она сказала, что Вашингтон соблюдает эти договоренности. «Единственная страна, которая говорит о возобновлении испытательных взрывов ядерного оружия, — это Российская Федерация», — добавила дипломат.

«В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать», — сказал Песков. (цитата по «РИА Новости»)

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