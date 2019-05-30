В ОДВЗЯИ опровергли заявление Пентагона о ядерных испытаниях в России

В ОДВЗЯИ опровергли заявление Пентагона о ядерных испытаниях в России

В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) заявили, что ее международная система мониторинга (МСМ) не обнаружила ничего необычного. Об этом сообщает The Guardian.

Так в организации прокомментировали заявления представителя Пентагона о том, что Россия может проводить ядерные испытания малой мощности в нарушение договора.

«ОДВЗЯИ полностью уверена в способности МСМ обнаруживать ядерные испытательные взрывы в соответствии с положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — приводит издание заявление организации.

В сообщении отмечается, что по всему миру работает более 300 станций мониторинга, которые собирают данные и эффективно функционируют.