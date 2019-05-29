США обвинили Россию в нарушении моратория на ядерные испытания

Представитель Пентагона заявил, что Россия может проводить маломощные испытания в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятого в 1996 году. США этот договор не ратифицировали

Роберта Эшли-младший (Фото: Ting Shen / Zuma / ТАСС)

США полагают, что Россия проводит ядерные испытания малой мощности в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает Reuters со ссылкой на главу Разведывательного управления Минобороны США (РУМО) Роберта Эшли-младшего.

«Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не соблюдает свой мораторий на ядерные испытания в соответствии со стандартом «нулевой отдачи», — сказал Эшли-младший на форуме по контролю над вооружениями в Институте Хадсона.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. Россия ратифицировала его в 2000 году. Для вступления договора в силу он должен быть ратифицирован еще восемью государствами, обладающими ядерными технологиями, в том числе Израилем, Ираном, Египтом и США.

Это первое обвинение России в нарушении положений ДВЗЯИ, отмечает The Wall Street Journal.

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