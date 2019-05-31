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Лавров назвал бредовыми домыслами слова США о ядерных испытаниях в России

Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал обвинения России со стороны США в проведении запрещенных ядерных испытаний как «бредовые домыслы». Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Японии Торо Коно, сообщает МИД.

«Бредовость домыслов, что Россия якобы проводит ядерные испытания уже была обозначена представителями Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) и уважаемыми, авторитетными экспертами в самих США. Наверное, после того, как русскоговорящая женщина на Ибице оказалась боснийкой (речь о скандале с «русской» племянницей олигарха и бывшем вице-канцлером Австрии — РБК), надо придумать что-то новое», — сказал Лавров.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что Россия может проводить маломощные ядерные испытания вопреки Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который приняли в 1996 году. Посол России в США ответил, что Москва категорически отвергает обвинения, МИД назвал их грубой провокацией.

В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) утверждают, что их международная система мониторинга (МСМ) не заметила ничего не обычного.
 

Теги: ядерные испытания, Сергей Лавров, МИД, Япония
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