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Макрон нецензурно выругался по поводу пенсионной реформы

Макрон нецензурно выругался о сроках пенсионной реформы во Франции

Макрон нецензурно выругался по поводу пенсионной реформы
Video

Президент Франции Эмманюэль Макрон употребил нецензурное слово, говоря о сроках реализации пенсионной реформы. Видеозапись его встречи с гражданами опубликовал BFMTV в Twitter.

«[Проклятие], я бы тоже хотел, чтобы она (реформа. — РБК) шла быстрее», — ответил президент на вопрос одной из пришедших на встречу женщин.

Мероприятие проходило в департаменте Юра на востоке Франции.

Пенсионная реформа — одна из главных инициатив Макрона. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Также с 2027-го будет введено правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого стажа работы нет, то на полную выплату можно будет претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

Проект пенсионной реформы французские власти представили в январе. В марте законопроект сначала одобрила верхняя палата парламента, затем, без согласования с нижней палатой, документ приняло правительство. По этой причине в парламенте выдвинули две резолюции о вотуме недоверия кабинету министров, но ни одна из них не получила нужного числа голосов.

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В апреле Конституционный совет Франции признал реформу соответствующей Основному закону. Затем повышение пенсионного возраста утвердил Макрон.

Реформа должна вступить в силу осенью. Макрон в своем выступлении после ее принятия заявил, что видит неприятие реформы обществом, слышит «гнев» французов и не остается к нему равнодушным.

Граждане Франции не раз выходили на масштабные митинги из-за пенсионной реформы. Самые крупные акции протеста прошли в стране в марте. По данным полиции, 23 марта в акциях участвовали около 1,1 млн человек; профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» сообщило о 3,5 млн демонстрантов. BFMTV утверждал, что митинги проходили в 300 населенных пунктах по всей стране. После принятия пенсионной реформы и выступления французского президента по этому поводу протесты продолжились.

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Эмманюэль Макрон Франция
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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