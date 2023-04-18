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Французы митинговали с кастрюлями после речи Макрона о пенсионной реформе

Французы вышли на протесты с кастрюлями после выступления Макрона о пенсионной реформе
Макрон утвердил пенсионную реформу и сообщил, что она вступит в силу с осени. В нескольких французских городах тысячи жители вышли на улицы, чтобы еще раз выразить недовольство. Они приносили с собой кастрюли и стучали по ним
Протесты против пенсионной реформы во Франции
Протесты против пенсионной реформы во Франции (Фото: Reuters)

После обращения к нации президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу пенсионной реформы в нескольких городах страны прошли митинги, сообщают BFMTV и Le Monde.

В Париже, по данным телеканалам, прошло три шествия, на них многие люди приходили с кастрюлями и стучали по ним. Всего митинги во французской столице собрали около 2 тыс. человек.

Примерно 200 человек устроили акцию протеста в Ницце, они пытались прорваться через ограждения у здания ратуши, против них применили слезоточивый газ, указывает BFMTV. В Ренне у ратуши собрались около 700 человек, они также стучали кастрюлями и создавали другие металлические шумы, пишет Le Monde. 

На митинг вышли и жители Марселя, там число участников составило от 500 до 1 тыс. Власти запретили шествие, но люди все равно собрались, они пели и танцевали, отмечает телеканал. В Нанте в протестной акции приняли участие более 800 французов.

Протесты прошли также в Лионе, Руане, Гавре, Лилле и других городах, сообщает BFM TV.

Пенсионная реформа — одна из главных инициатив Макрона. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Также с 2027-го будет введено правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого стажа работы нет, то на полную выплату можно будет претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

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Макрон во время выступления сообщил, что пенсионная реформа вступит в силу осенью. При этом президент отметил, что видит неприятие реформы обществом, слышит «гнев» французов и не остается к нему равнодушным. 

Проект реформы власти страны представили в январе этого года. В марте законопроект сначала одобрила верхняя палата парламента, сенат, а затем, минуя согласование с нижней палатой, ассамблеей, приняло правительство. Из-за этого в парламенте выдвинули две резолюции о вотуме недоверия кабинету министров, но ни одна из них не получила нужного числа голосов.

В апреле Конституционный совет страны признал соответствие реформы Основному закону, после чего Макрон подписал документ об утверждении повышения пенсионного возраста.

Французы выражали недовольство реформой на многочисленных акциях. Наиболее масштабные прошли в марте. Например, 23 числа, по данным полиции, в протестах участвовали около 1,1 млн человек; профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» сообщило о 3,5 млн демонстрантах. BFMTV указывал, что акции проходили в 300 населенных пунктах по всей стране. 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Франция Эмманюэль Макрон пенсионная реформа
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