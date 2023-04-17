Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью

Пенсионная реформа предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Она была принята в середине марта, несмотря на продолжающиеся с января протесты

Эмманюэль Макрон (Фото: Daniel Leal-Olivas / Getty Images)

Пенсионная реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, вступит в силу этой осенью, сообщил президент Эмманюэль Макрон в обращении к нации.

«Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу признал пенсионную реформу законной. Я, что логично, я сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью», — сказал он.

Макрон отметил, что реформа, «со всей очевидностью», не была принята обществом, однако он слышит «гнев» французов и не остается к нему равнодушным. «Никто не может оставаться глухим к требованиям социальной справедливости», — заявил президент.

Пенсионная реформа — одна из главных инициатив Макрона. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Также с 2027 года будет введено правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

В середине марта премьер-министр Франции Элизабет Борн, несмотря на продолжающиеся с января протесты, объявила о принятии законопроекта. Это было сделано без согласования с нижней палатой парламента, Национальной ассамблеей. Исполнительная власть задействовала ст. 49.3 Конституции Франции, которая дает ей право принять любой закон без согласования с законодательным органом. Оппозиция подала две резолюции о недоверии правительству, но они не набрали нужного количества голосов.



После этого протесты в стране ужесточились. Из-за забастовок и беспорядков во Франции останавливали общественный транспорт и работу НПЗ, закрывались школы. Протестующих обвиняли в нападении на силовиков и поджогах. На акции в середине марта демонстранты сожгли плакат с изображением Макрона, а несколько дней назад ранее протестующие захватили парижскую штаб-квартиру LVMH.



Президент утверждал, что сам не рад проводить эту реформу, и выразил сожаление, что французские власти не смогли лучше донести до населения ее необходимость. Тем не менее, по его словам, эта реформа необходима, чтобы 1,8 млн пенсионеров начали получать прибавку в среднем примерно €600 в год и чтобы установленный законом возраст сдвинулся на три месяца.