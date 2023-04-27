ТАСС назвал возможную причину пожара в курганской деревне

Причиной пожара в деревне Логоушка Курганской области могла стать искра от проезжавшего мимо тепловоза, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Как установлено предварительно, к пожару привели искры, которые выбил проходивший мимо деревни тепловоз. Это подтверждают местные жители», — сказал собеседник агентства.

Пожар в деревне Логоушка Курганской области начался около 10:00 мск. По данным агентства, огонь распространился на 76 жилых домов. МЧС около 12:40 сообщало, что горят только 20 жилых домов и столько же нежилых построек, а также сухая растительность на площади 80 га. Общая площадь пожара составила 6 тыс. кв. м.

В ведомстве поясняли, что тушение пожара осложняется аномально жаркой и сухой погодой, а также ветром с порывами более 20 м/с.

К деревне отправили вертолет Ми-8 и несколько групп спасателей. Жителей Логоушки эвакуировали, их должны отвезти в пункты временного размещения. Проверку из-за пожара начала региональная прокуратура.

Несколько дней назад крупные пожары произошли в населенных пунктах соседней Свердловской области. Там пострадали поселки Неустроево, Таежный, Сосьва, Прогресс, Карпинск и поселок Первомайский Сысертского района. В Сосьве сгорели около 100 домов, как жилых, так и нежилых, погибли два человека — 62-летний мужчина и пожилая женщина. В поселке ввели режим ЧС.

После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности должностных лиц (ст. 293 УК) и о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). МВД назвало возможной причиной пожара в Сосьве возгорание тлевших опилок на территории лесоперерабатывающего предприятия.