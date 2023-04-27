Глава МЧС посетил пострадавшие от пожаров поселки в Свердловской области

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев облетели на вертолете поселки Неустроево, Таежный и Сосьва, пострадавшие от пожаров. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы МЧС.

«Александр Куренков отметил, что при проведении облета населенных пунктов хорошо прослеживается, как распространялся огонь, а в местах, где была проведена опашка и уборка сухой растительности, огонь был остановлен», — говорится в сообщении.

Куренков и Куйвашев оценили степень разрушений жилых домов и инфраструктуры населенных пунктов и посетили поселок Сосьва. В Сосьве состоялось совещание, где были рассмотрены вопросы работы комиссий по оценке ущерба, в том числе жилому фонду, первоочередному жизнеобеспечению населения и оказанию помощи пострадавшим местным жителям. Им пообещали отправить первые денежные выплаты уже сегодня. Всего пострадавшим жителям Сосьвы планируется выделить около 95 млн руб.

Крупные пожары охватили несколько населенных пунктов в Свердловской области 25 апреля. От пожаров помимо Сосьвы пострадали поселок Прогресс городского округа Первоуральск под Екатеринбургом, поселок Таежный, Карпинск, поселок Первомайский Сысертского района.

В Сосьве сгорели около 100 домов, как жилых, так и нежилых, погиб один человек. В поселке ввели режим ЧС, там удалось локализовать пожар на площади 9 тыс. кв. м. В Таежном загорелся 21 дом, 16 из них — жилые, локализовали пожар на площади 2,7 тыс. кв. м.

Следственный комитет завел два уголовных дела — о халатности должностных лиц (ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

В МВД заявили, что пожар в Сосьве мог начаться из-за тлевших опилок на территории лесоперерабатывающего предприятия, затем из-за резких порывов ветра огонь мог перекинуться на жилой сектор, учреждение ФСИН и находящуюся рядом железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами. Из лечебного исправительного учреждения № 23 в городе эвакуировали всех осужденных.