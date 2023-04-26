МВД назвало возможную причину крупного пожара в поселке Сосьва

По одной из версий, пожар в Сосьве начался из-за опилок, загоревшихся на одном из предприятий, затем огонь перекинулся на жилой сектор, учреждение ФСИН и железнодорожную станцию. Огонь уничтожил в поселке почти 100 домов

Фото: Дмитрий Антоненков / 66.RU

Пожар в поселке Сосьва в Свердловской области, уничтоживший почти 100 домов, мог начаться из-за тлевших опилок на территории лесоперерабатывающего предприятия, сообщил журналистам представитель регионального управления МВД Валерий Горелых. Это одна из версий, которые рассматривает полиция.

Из-за резких порывов ветра огонь мог перекинуться на жилой сектор, учреждение ФСИН и находящуюся рядом железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами, предположил он. По данным управления СК на транспорте, восемь вагонов сгорели.

В Сосьву приехали представители правительства региона, полиция будет круглосуточно патрулировать поселок, чтобы пресекать мародерство и помогать местным жителям, сообщил Горелых.

По данным Следственного комитета, один человек в поселке погиб, его тело нашли во время тушения пожара в одном из зданий. Следственный комитет завел два уголовных дела — о халатности должностных лиц (ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

Крупные пожары охватили несколько населенных пунктов в Свердловской области, по данным СК, всего было уничтожено около 130 жилых домов, десятки нежилых зданий и склады. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что почти 660 человек остались без крова. Губернатор Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности.