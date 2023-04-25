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В поселке в Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожаров

МЧС: в поселке Сосьва Свердловской области из-за пожара ввели режим ЧС
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В поселке Сосьва Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, который затронул уже более 50 строений, сообщает МЧС России. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ведомство уточняло, что в Сосьве горят «отходы деревопроизводства и рядом расположенные строения». Огонь быстро распространяется из-за порывов ветра и большого количества сухой растительности, отмечало МЧС.

В тушении пожара задействованы 60 человек и 14 единиц техники, в том числе авиация МЧС, которая сбросила уже 36 т воды. К ликвидации возгорания привлекли вертолет Ми-8. Также привели в готовность пункт временного размещения для жителей.

Региональное управление ФСИН сообщало, что после поступления информации о возгорании травы вблизи лечебного исправительного учреждения № 23, расположенного в поселке, из ЛИУ-23 эвакуировали всех осужденных (240 человек).

25 апреля в российских регионах произошло сразу несколько крупных пожаров. В Свердловской области возгорание началось на пилораме в поселке Прогресс городского округа Первоуральск под Екатеринбургом, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. МЧС предупреждало об угрозе перехода огня на жилые дома. Информации о пострадавших не поступало.

В поселке Таежный в регионе загорелся 21 дом, 16 из них — жилые. Спасатели эвакуировали 27 жильцов, их доставили в пункт временного размещения. Причины пожара не назывались. Данных о пострадавших не приводилось. Портал 66.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что 12 домов уже сгорели.

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Также пожары фиксировали в Карпинске (там загорелись сараи, потом пламя перекинулось на жилой дом и автомобили), поселке Первомайский Сысертского района (там вспыхнула лесопилка, площадь пожара составила 750 кв. м), передавал E1.ru.

Теги
Пожар Свердловская область МЧС
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