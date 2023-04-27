Песков назвал высылки дипломатов «деградацией всего до минимума»

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Масштабная высылка российских дипломатов со стороны западных стран показала, что «все деградировало до возможных минимумов», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь оценка очевидна: все деградировало до возможных минимумов. Каждый такой шаг сужает базы для продолжения дипломатических отношения как таковых и не может оставаться без взаимности. Это шаг, который провоцирует дальнейшую деградацию отношений», — сказал Песков.

С февраля началась новая волна высылок российских дипломатов. В феврале персонами нон грата ряд сотрудников российских дипмиссий объявили Австрия и Нидерланды, в апреле о высылках сообщили Норвегия, Швеция и Германия. Власти этих стран обосновали решение тем, что указанные лица совершали «действия, несовместимые с дипломатическим статусом». В Нидерландах, Германии и Норвегии заявили, что сотрудники российских дипмиссий якобы занимались разведывательной деятельностью под прикрытием.

Российский МИД действия этих стран счел недружественным шагом и ответил зеркальными высылками. В частности, Россия объявила персонами нон грата более 20 немецких дипломатов, сообщила представитель ведомства Мария Захарова. Источники Bild говорили, что речь идет о высылке 34 человек.