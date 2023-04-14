Норвегия раскрыла претензии к высланным российским дипломатам

Российские дипломаты, которых Осло решил выслать, пытались заниматься вербовкой и покупкой передовых технологий, заявили в полиции безопасности Норвегии

Ингер Хогланд (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters)

Полиция безопасности Норвегии (Norwegian Police Security Service, PST) заявила, что 15 российских дипломатов, о высылке которых Осло объявил 13 апреля, пытались заниматься вербовкой источников, перехватывать сообщения и покупать передовые технологии, передает Reuters.

По словам главы контрразведки PST Ингер Хогланд, «настоящими работодателями» этих дипломатов были ГРУ, ФСБ и СВР.

«Это [высылка дипломатов] снижает угрозу со стороны российской разведки в Норвегии за счет постоянного сокращения числа офицеров разведки, действующих под дипломатическим прикрытием», — добавила Хогланд.

Норвежский МИД объявил о высылке 15 российских дипломатов 13 апреля. Глава ведомства заявила, что они являются сотрудниками разведки и «участвуют в деятельности, которая не совместима с их дипломатическим статусом». За ними некоторое время вели слежку норвежские спецслужбы, указали в министерстве.

Решение Осло о высылке российских дипломатов является серьезным ударом для отношений двух стран, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства», — отметила она.

В посольстве России в Норвегии указывали, что за решением Осло последуют ответные меры Москвы.