МИД сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии

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Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов, сообщил МИД России.

Москва заявила, что решительно осуждает действия Берлина, который «продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение».

В ответ на «враждебные действия» немецкой стороны Россия приняла решение о зеркальной высылке из страны дипломатов из Германии. Кроме того, количество немецких дипломатических представительств будет ограничено, о чем посол Геза Андреас фон Гайр был уведомлен во время беседы в МИД 5 апреля этого года.

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