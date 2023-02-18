Нидерланды решили выслать из страны несколько российских дипломатов

Торговое представительство Российской Федерации в Королевстве Нидерландов (Фото: Минпромторг России)

Нидерланды приняли решение сократить численность российских дипломатов в стране и закрыть торговое представительство в Амстердаме, сообщает NOS.

Власти высылают из страны некоторых российских дипломатов. Министр иностранных дел Вопке Хукстра принял такое решение, так как Россия не прекращает «тайно размещать сотрудников разведки в качестве дипломатов». Нидерланды решили сравнять число работников посольства России в Гааге с числом дипломатов в посольстве Нидерландов в Москве. По словам министра, около десяти сотрудников российского диппредставительства должны будут покинуть страну в течение двух недель.

Российское торгпредство в Амстердаме также будет закрыто со вторника, 21 февраля. Кроме того, с понедельника, 20 февраля, закроется генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге, так как Россия «задерживает выдачу виз нидерландским дипломатам», пояснил Хукстра.

При этом посольство Нидерландов в Москве продолжит работать. «Важно, чтобы посольства оставались открытыми как канал связи, даже сейчас, когда отношения с Россией стали более сложными, чем когда-либо», — отметил глава МИД.

РБК направил запрос в Департамент информации и печати МИД России.

Материал дополняется

