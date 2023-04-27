Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации спецназа «Ахмат-1»

В зону проведения военной операции на Украине отправились бойцы ОМОНа «Ахмат-1» чеченского управления Росгвардии, они заменят своих «боевых товарищей», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. К публикации в телеграм-канале он прикрепил видео отправления подразделений.

«Многие из них ранее были задействованы в СВО, принимали непосредственное участие в освобождении стратегически важных объектов и населенных пунктов Донбасса», — написал глава республики.

Кадыров отметил, что у бойцов есть все необходимое для выполнения оперативных задач: от полного комплекта боевой экипировки до современной техники и вооружения.

В начале января Кадыров говорил, что «на подмогу» на линию фронта отправились около 300 бойцов ОМОНа «Ахмат-1». Позднее он сообщил, что в военных действиях на Украине участвовали более 21 тыс. бойцов из Чечни, свыше 9 тыс. находятся на передовой.

23 апреля Кадыров сообщил, что на линию фронта отправились бойцы 94-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии.