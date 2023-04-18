В Чечне пообещали наградить вышедших из окружения в ЛНР бойцов «Ахмата»

Апты Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Все бойцы спецназа «Ахмат», которые сражались в течение пяти дней и вышли из окружения в Белогоровке в ЛНР, представлены к наградам. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир «Ахмата» Апты Алаудинов в эфире «Россия 1».

«Я считаю, что они эти награды реально заслужили. И в скором времени каждый из них уже рвется вернуться в строй», — подчеркнул он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 16 апреля рассказал, что бойцы разведывательно-штурмового отряда в составе спецназа «Ахмат» оказались в окружении в районе г. Белогоровка и на протяжении пяти дней отражали атаки «одну за другой». Военных вывезли на безопасное расстояние и доставили в госпиталь.

В начале апреля глава Чечни сообщил, что спецназ «Ахмат» совместно с военными 4-й бригады 2-го армейского корпуса ликвидировал крупную группу бойцов ВСУ между населенными пунктами Кременная и Белогоровка. Тогда же батальон «Восток-Ахмат» сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении. По словам Кадырова, российские дроны заметили наступательные действия украинских военных, после чего по ним нанесли удар из минометов.