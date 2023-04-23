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Кадыров сообщил об отправке чеченских росгвардейцев на спецоперацию

Кадыров: в зону операции на Украине отправились бойцы Росгвардии из Чечни
Фото: RKadyrov_95 / Telegram
Фото: RKadyrov_95 / Telegram

На Украину отправились бойцы 94-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт. <...> РОФ (Региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова. — РБК) приобрел и передал бойцам 14 автомобилей «Урал» и 10 «Патриотов», — сказано в сообщении.

Руководит личным составом командир Хасмагомед Магомадов, Гроза, отметил Кадыров. Он возглавил подразделение в марте этого года.

Кадыров не раз сообщал о действиях бойцов спецназа «Ахмат», которым командует Апты Алаудинов. В начале апреля, например, подразделения спецназа отразили попытку наступления ВСУ на запорожском направлении. Кадыров рассказывал, что наступательные действия украинских военных заметили российские беспилотники. По силам ВСУ нанесли удары из минометов, они потеряли два танка и одну боевую машину пехоты производства НАТО.

Теги
Персоны
Чечня Росгвардия Украина
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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