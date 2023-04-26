Около здания Мосгорсуда упал беспилотник

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 25 апр, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 25 апр, 16:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:48
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 12:48
«Покупатель всегда рискует»: что не так на рынке машин с пробегом Тренды, 12:44
Мишустин заявил об уверенном восстановлении экономики России Экономика, 12:44
Краснов предложил установить правила проверки бизнеса для полиции Бизнес, 12:42
Как сделать ландшафтный дизайн участка своими руками. Инструкция Недвижимость, 12:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:30
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 12:25
ПСБ запустил для клиентов новый сервис «Пульс инвестора» Пресс-релиз, 12:25
Около здания Мосгорсуда упал беспилотник Общество, 12:17
Меньше рутины, больше дела: как нейросети помогают московским врачам Тренды, 12:16
Wintershall Dea назвала окончательным решение уйти из России Бизнес, 12:14
Politico узнала о ликовании в Пентагоне из-за ухода Карлсона с Fox News Политика, 12:14
Глава УЕФА заявил о согласии всех европейских клубов на потолок зарплат Спорт, 12:13
Общество ,  
0 

Около здания Мосгорсуда упал беспилотник

Полиция начала проверку из-за падения беспилотника у здания Мосгорсуда
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Возле здания Мосгорсуда на Богородском валу вечером 25 апреля упал беспилотник. Об этом РБК сообщил источник в территориальном отделе полиции и подтвердил источник, знакомый с ходом проверки.

На месте нашли квадрокоптер размером 15 см на 15 см неустановленного производства. На нем не было никаких посторонних предметов. Дрон запустили из парка рядом со зданием суда. В полиции проводят проверку.

В пресс-службе суда РБК позже сказали, что «это была детская игрушка». Следственная группа забрала беспилотник.

Атакам беспилотников регулярно подвергаются населенные пункты в приграничных российских регионах. В последние месяцы инциденты с дронами начали фиксировать и в Подмосковье: например, 20 марта в Щелково беспилотник врезался в линию электропередачи, несколько дней спустя неопознанный самодельный дрон без взрывчатки упал на частный участок в Подольске. Еще один БПЛА упал вблизи деревни Губастово под Коломной.

24 апреля два дрона упали в Московской области. Один нашли в Павлово-Посадском городском округе (в 65 км к востоку от Москвы), сообщал ТАСС. На дроне были два парашюта, взрывчатых веществ обнаружено не было. Второй беспилотник нашли в поселке Воровского на северо-востоке Московской области. По данным ТАСС и телеграм-каналов 112, SHOT и Baza, это был UJ-22 Airborne украинского производства. Внутри дрона нашли около 17 кг взрывчатки — 30 брикетов массой по 570 г. У беспилотника закончилось топливо, взрыва не было, никто не пострадал.

На следующий день беспилотник упал в подмосковной деревне Новосидориха. Местные власти не увидели угрозы населению. «Это детская игрушка на радиоуправлении, которую купить в магазине и запускать для развлечения может каждый», — объяснил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Читайте на РБК Pro
Китайцы не хотят тратить деньги: чем для экономики КНР опасна дефляция
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Гайд для релоканта: как действовать, чтобы избежать проблем с налоговой
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Любовь Порываева Любовь Порываева, Яна Ломакина
Мосгорсуд беспилотники дрон
Материалы по теме
В Подмосковье упал игрушечный дрон
Общество
В Подмосковье упал украинский «дрон-камикадзе» со взрывчаткой
Политика
Развожаев сообщил об атаке надводных беспилотников на Севастополь
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter