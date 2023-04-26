Около здания Мосгорсуда упал беспилотник

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Возле здания Мосгорсуда на Богородском валу вечером 25 апреля упал беспилотник. Об этом РБК сообщил источник в территориальном отделе полиции и подтвердил источник, знакомый с ходом проверки.

На месте нашли квадрокоптер размером 15 см на 15 см неустановленного производства. На нем не было никаких посторонних предметов. Дрон запустили из парка рядом со зданием суда. В полиции проводят проверку.

В пресс-службе суда РБК позже сказали, что «это была детская игрушка». Следственная группа забрала беспилотник.

Атакам беспилотников регулярно подвергаются населенные пункты в приграничных российских регионах. В последние месяцы инциденты с дронами начали фиксировать и в Подмосковье: например, 20 марта в Щелково беспилотник врезался в линию электропередачи, несколько дней спустя неопознанный самодельный дрон без взрывчатки упал на частный участок в Подольске. Еще один БПЛА упал вблизи деревни Губастово под Коломной.

24 апреля два дрона упали в Московской области. Один нашли в Павлово-Посадском городском округе (в 65 км к востоку от Москвы), сообщал ТАСС. На дроне были два парашюта, взрывчатых веществ обнаружено не было. Второй беспилотник нашли в поселке Воровского на северо-востоке Московской области. По данным ТАСС и телеграм-каналов 112, SHOT и Baza, это был UJ-22 Airborne украинского производства. Внутри дрона нашли около 17 кг взрывчатки — 30 брикетов массой по 570 г. У беспилотника закончилось топливо, взрыва не было, никто не пострадал.

На следующий день беспилотник упал в подмосковной деревне Новосидориха. Местные власти не увидели угрозы населению. «Это детская игрушка на радиоуправлении, которую купить в магазине и запускать для развлечения может каждый», — объяснил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.