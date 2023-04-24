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Внуково ответило на сообщения о закрытии неба из-за беспилотника

Аэропорт Внуково сообщил, что работает в штатном режиме и воздушное пространство открыто
Информагентства сообщали о временном закрытии воздушного пространства над Внуково из-за данных о беспилотнике; в аэропорту заявили, что он работает штатно. Утром в понедельник в Подмосковье нашли дрон со взрывчаткой
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Пресс-служба аэропорта Внуково сообщила РБК, что аэропорт «на данный момент работает в штатном режиме» и что воздушное пространство открыто.

РБК направил дополнительные вопросы в пресс-службу Внуково о том, действительно ли 24 апреля аэропорт был вынужден временно закрыть воздушное пространство из-за информации о появлении беспилотника.

До этого «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиакругах и ТАСС, ссылаясь на собеседника в экстренных службах, сообщало, что воздушное пространство над аэропортом закрыто из-за данных о беспилотнике.

Как передавал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, 24 апреля в Подмосковье в Павлово-Посадском городском округе (в 65 км к востоку от Москвы) нашли дрон с двумя парашютами; на нем не было взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Еще один дрон обнаружили утром в понедельник в поселке Воровского на северо-востоке Московской области. По данным ТАСС и телеграм-каналов 112, SHOT и Baza, это был UJ-22 Airborn украинского производства. Внутри дрона нашли около 17 кг взрывчатки — 30 брикетов массой по 570 г. У беспилотника закончилось топливо, взрыва не было, никто не пострадал.

Атакам беспилотников регулярно подвергаются населенные пункты в приграничных российских регионах. В последние месяцы инциденты с дронами начали фиксировать в Подмосковье: например, 20 марта в Щелково беспилотник врезался в линию электропередачи, несколько дней спустя неопознанный самодельный дрон без взрывчатки упал на частный участок в Подольске. Еще один БПЛА упал вблизи деревни Губастово под Коломной.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
беспилотники Внуково воздушное пространство
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