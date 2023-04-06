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В подмосковном Подольске упал неопознанный беспилотник
В подмосковном Подольске упал неопознанный кустарный беспилотник
В подмосковном Подольске упал самодельный дрон, взрывчатки на нем не было, сообщили РБК в пресс-службе администрации Подольска.
Самодельный летательный аппарат упал на участок местной жительницы 5 апреля, после чего та сообщила об этом в правоохранительные органы.
«При первичном осмотре сотрудниками полиции, установлено, что это предмет кустарного производства с явными признаками многочисленного ремонта.
Следов крепления взрывчатых веществ на аппарате не обнаружено, также не выявлено специальных дополнительных вспомогательных устройств для переноски дополнительного оборудования», — сообщили в администрации.
Правоохранительные органы начали проверку, аппарат направлен на экспертизу.
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