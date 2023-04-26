Посольство в Лондоне предрекло Украине роль радиоактивной свалки

Заявление замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что страна отправила Украине снаряды с обедненным ураном, говорит о том, что Украина должна стать радиоактивным могильником. Об этом заявило российское посольство в Великобритании на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Окончательно ясно, что Запад уготовил [Украине] роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивной свалки — со всеми вытекающими из этого тяжелыми последствиями для здоровья местных жителей и окружающей среды», — говорится в сообщении диппредставительства.

Посольство добавило, что слова Хиппи являются «мрачным свидетельством беспощадности англосаксонской политики» в отношении Украины.

25 апреля Хиппи заявил, что Великобритания отправила Украине тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. Он добавил, что Лондон не отслеживает, откуда ВСУ выпускают такие боеприпасы. О поставках Украине 14 танков британские власти объявили в январе.

В том же месяце в Минобороны Соединенного Королевства сообщили, что передадут Киеву снаряды с обедненным ураном. Ведомство подчеркнуло, что такие боеприпасы Лондон использует десятилетиями и они не имеют никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу.

Президент России Владимир Путин заявил, что если «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», то Москва будет вынуждена отреагировать. В Минобороны предупредили, что после использования таких снарядов возникает риск развития патологий организма, в частности, опухолей.