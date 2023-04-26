Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 25 апр, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 25 апр, 16:21
Посольство в Лондоне предрекло Украине роль радиоактивной свалки Политика, 03:33
Пентагон назвал «ценные уроки» конфликта на Украине Политика, 03:27
Госдеп США сообщил о выдаче почти сотни виз для сопровождающих Лаврова Политика, 03:02
В ЮАР опровергли планы покинуть суд, выдавший ордер на Путина Политика, 02:47
Эрдогану стало плохо в прямом эфире из-за серьезной простуды желудка Политика, 02:27
Конгрессмены США обсудят резолюцию о границах Украины на 1991 год Политика, 02:16
Подоляк заявил о праве Украины «уничтожить все» в Крыму и Донбассе Политика, 02:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Пумпянский назвал свою семью «заложниками» санкционной политики Евросоюза Бизнес, 01:28
Кадыров обсудил с Пригожиным «очень горячие» международные вопросы Политика, 01:09
Украина впервые предложила ввести масштабные санкции против Ирана Политика, 00:50
Захарова ответила на американскую версию ее «биографии» на сайте Госдепа Политика, 00:47
Непомнящий перешел к игре на удержание. Каковы его шансы на чемпионство Спорт, 00:40
В Челябинске проведут смотр-конкурс на лучшее бомбоубежище Политика, 00:30
Врачи сообщили о нехватке эндокринологов в России Общество, 00:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Посольство в Лондоне предрекло Украине роль радиоактивной свалки

Посольство России в Лондоне: Запад уготовил Украине роль радиоактивной свалки

Заявление замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что страна отправила Украине снаряды с обедненным ураном, говорит о том, что Украина должна стать радиоактивным могильником. Об этом заявило российское посольство в Великобритании на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Окончательно ясно, что Запад уготовил [Украине] роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивной свалки — со всеми вытекающими из этого тяжелыми последствиями для здоровья местных жителей и окружающей среды», — говорится в сообщении диппредставительства.

Посольство добавило, что слова Хиппи являются «мрачным свидетельством беспощадности англосаксонской политики» в отношении Украины.

25 апреля Хиппи заявил, что Великобритания отправила Украине тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. Он добавил, что Лондон не отслеживает, откуда ВСУ выпускают такие боеприпасы. О поставках Украине 14 танков британские власти объявили в январе.

В том же месяце в Минобороны Соединенного Королевства сообщили, что передадут Киеву снаряды с обедненным ураном. Ведомство подчеркнуло, что такие боеприпасы Лондон использует десятилетиями и они не имеют никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу.

Президент России Владимир Путин заявил, что если «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», то Москва будет вынуждена отреагировать. В Минобороны предупредили, что после использования таких снарядов возникает риск развития патологий организма, в частности, опухолей.

Читайте на РБК Pro
Как российскому бизнесу выходить на международный рынок в 2023 году
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Вы «миссионер» или «наемник»? Джефф Безос — о предпринимателях
Теги
Обедненный уран Великобритания Украина посольство России в Великобритании
Материалы по теме
В Германии призвали ввести санкции против получающих уран из России стран
Политика
На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о запрете урановых снарядов
Политика
Путин заявил, что у России есть ответ на поставки снарядов с ураном Киеву
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter