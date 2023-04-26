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Украина впервые предложила ввести масштабные санкции против Ирана

Кабмин Украины впервые предложил СНБО ввести финансовые санкции против Ирана

Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности (СНБО) ввести масштабные санкции против Ирана. Об этом говорится на сайте правительства страны.

«Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение», — заявила вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство предложило ввести санкции сроком на 50 лет. Они включают, в частности:

  • предотвращение передачи резидентам Ирана технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • запрет инвестировать в пользу Ирана или резидентов страны;
  • остановку обслуживания электронных платежных средств иранцам;
  • ограничение торговых операций с товарами военного и двойного назначения с резидентами республики.

Ранее Украина вводила санкции против высокопоставленных военнослужащих Ирана. В санкционный перечень попали начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Багери Мохаммад Хоссейн, командующий БПЛА Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Агаджани, а также глава исследовательской организации КСИР Абдолла Мехраби.

В марте глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна не поставляет вооружения «ни одной, ни другой стороне» конфликта. Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России оружия, в частности, иранских беспилотников для их использования в военной операции на Украине.

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В декабре 2022 года заместитель постпреда США Роберт Вуд обвинил руководство Совета Безопасности ООН в неспособности организовать расследование по возможным поставкам иранских дронов в Россию. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны не представили доказательств таких поставок.

В начале ноября МИД Ирана признал, что передал России партию беспилотников, но до начала военной операции. В октябре Евросоюз ввел санкции против иранской компании Shahed Aviation Industries, которая производит дроны.

Теги
Украина СНБО Украины санкции Иран
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