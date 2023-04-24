США ввели санкции против трех человек за связи с КНДР и пяти иранских чиновников

США ввели санкции против восьми человек за работу на КНДР и Иран

Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Минфин США ввел санкции против троих человек, которых США подозревают в оказании финансовой помощи находящейся под международными санкциями Северной Корее и «злонамеренной киберактивности», сообщается в сообщении на сайте ведомства.

Под санкции подпали У Хуэйхуэй, которого ведомство называет китайским внебиржевым трейдером виртуальной валюты, и сотрудничавший с ним трейдер из Гонконга Чен Хун Ман. Ограничения также наложили на Сим Хен Сопа, — Минфин США полагает, что он действовал в интересах или от имени подсанкционной компании KKBC и координировал перевод средств в КНДР.

Также ведомство ввело санкции против пяти иранских чиновников. США возлагают на них ответственность за подавление протестов, которые начались в стране в сентябре прошлого года. В санкционный список попали высокопоставленные сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и Сил правопорядка Исламской Республики Иран (СПИРИ) Парвиз Абсалан, Аманолла Гоштасби, Ахмад Сейедошохада и Салман Адинехванд. США считают этих людей ответственными за насилие при разгоне демонстраций. Также под санкции подпал секретарь Высшего совета киберпространства Ирана, органа, отвечающего за регулировку интернета, Сейед Мохаммад Агамири.

Поводом для протестов в Иране стала смерть 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за «неправильно надетого» хиджаба. По версии иранских властей, в полицейском участке у девушки случился инсульт, в больницу ее доставили в коме, а позднее она умерла. Семья Амини утверждает, что у девушки не было проблем со здоровьем и полицейские ее избили, и потребовала расследовать ее смерть, но им отказали.

Протесты продолжались в течение осени и затронули крупные города Ирана. В результате, по разным оценкам, погибли несколько сотен человек. Совет национальной безопасности Ирана сообщил о более чем 200 смертях, Корпус стражей исламской революции — о 300, правозащитники говорили о 400 с лишним погибших. Санкции против тех, кто подавлял протесты, ввели ЕС, Австралия и другие западные государства.