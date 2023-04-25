МИД назвал неурегулированным вопрос квартир центра в Хельсинки

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

После отмены ареста недвижимости Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки остается нерешенным вопрос с квартирами РЦНК, сообщили РБК в российском МИДе.

Речь идет о семи квартирах в Хельсинки, три из которых находятся в непосредственной близости от РЦНК, «связанных с теми, кто находится под санкциями ЕС».

В российском дипведомстве заявили, что ситуация с ними остается неурегулированной, финские власти пока не дали разъяснений по этому вопросу.

«Действия Службы судебных приставов Финляндии рассматриваются нами как очередной антироссийский выпад финских властей. В случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры», — говорится в сообщении МИДа.

18 апреля финское управление по взысканию долгов заявило, что, согласно решению суда недельной давности, на земельный участок и здание РЦНК, а также семь квартир в Хельсинки наложен арест. Недвижимость центра является собственностью России. До этого Управление по взысканию долгов Финляндии заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea.

Yle уточнял, что временные меры в отношении имущества центра были приняты по требованию МИД Финляндии, так как оно, по оценкам ведомства, имело отношение к лицам, находящимся под санкциями Евросоюза.

На следующий день российское посольство направило ноту с требованием объяснить причины ареста, попросив объяснить, как эти действия «соотносятся с нормами международного права об иммунитете государственной собственности». В тот же день арест на земельный участок и здание РЦНК был отменен. Как заявил глава управления по взысканию долгов Аки Виртанен, «оснований для изъятия не обнаружилось».

Российский центр науки и культуры в Хельсинки был открыт в 1977 году (и тогда назывался советским). После распада СССР имуществом центра стала распоряжаться Россия. Основная задача центра — оказание содействия в реализации совместных российско-финляндских культурных, образовательных, гуманитарных и научных проектов.

Финляндия после начала российской спецоперации присоединилась к санкциям, а в начале апреля вступила в НАТО. Помимо санкций против РЦНК ранее в стране были заморожены счета Русского дома, писала финская Talouselämä. По информации издания, Управление по взысканию долгов приняло решение об этом 10 марта.