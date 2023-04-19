В Хельсинки отменили арест зданий Российского центра науки и культуры

Арест со здания и земельного участка Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки снят из-за отсутствия оснований для их изъятия. С того момента, как стало известно об аресте, прошли сутки

Российский центр науки и культуры (Фото: wikimedia.org)

Наложенный на недвижимость Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки из-за санкций Евросоюза арест отменен, сообщил глава отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен, передает телеканал Yle.

«Оснований для изъятия не обнаружилось», — сказал он.

РБК направил запрос в МИД России и в Российский центр науки и культуры в Финляндии.

Накануне, 18 апреля, управление по взысканию долгов заявило, что арест, согласно решению суда недельной давности, наложен на земельный участок и здание РЦНК. Недвижимость центра является собственностью России.

Yle уточняет, что временные меры в отношении имущества центра были приняты по требованию МИД Финляндии, так как оно, по оценкам ведомства, имело отношения к лицам, находящимся под ограничениями.

Кроме недвижимости РЦНК, под арестом оказались семь квартир в Хельсинки, «связанных с теми, кто находится под санкциями ЕС». Три из этих квартир находятся в непосредственной близости от центра.

Посольство России в Хельсинки ранее 19 апреля потребовало от финского МИДа страны объяснить, «как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете государственной собственности».