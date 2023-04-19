Россия потребовала от МИД Финляндии объяснить арест российского центра

Зал Российского центра науки и культуры в Хельсинки (Фото: spdm.ru)

Посольство России в Финляндии потребовало от МИД страны объяснить причины ареста здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки.

В ноте посольство потребовало объяснить, «как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете государственной собственности» (цитата по «РИА Новости»).

Во вторник власти Финляндии арестовали землю и здание РЦНК, а также семь квартир в Хельсинки, три из которых находятся в непосредственной близости от РЦНК. Площадь арестованного имущества составляет 3326 кв. м. До этого Управление по взысканию долгов Финляндии заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea.

«Посольство находится в контакте с финскими властями по данному вопросу», — заявили в российском диппредставительстве.

Газета Helsingin Sanomat отмечает, что заморозка российских активов — временная мера. На этот период России запрещается распоряжаться имуществом или передавать его в залог. Финские власти намерены проверить, контролируются ли данный участок и здания попавшими под санкции лицами.

После начала военной операции на Украине Финляндия вместе с другими членами ЕС ввела против России санкции. В апреле страна вступила в НАТО.