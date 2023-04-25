Вице-президент США объявила о планах выдвигаться в 2024 году с Байденом

Камала Харрис (Фото: Montinique Monroe / Getty Images)

Вице-президент США Камала Харрис объявила, что вновь выдвинет свою кандидатуру на этот пост на выборах 2024 года. Об этом она сообщила в Twitter.

«Мы, американцы, верим в свободу — и мы считаем, что наша демократия будет настолько сильна, насколько сильна наша готовность бороться за нее. Вот почему Джо Байден и я идем на переизбрание», — написала она.

Президент США Джо Байден 25 апреля тоже объявил о планах участвовать в выборах, объяснив, что хочет закончить работу, которую он начал. По его словам, первые годы своего пребывания в должности он провел в борьбе за демократию и свободу, которым угрожали «экстремисты MAGA», использующие лозунг его предшественника Дональда Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

О планах побороться за выдвижение кандидатуры от демократов также объявил племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди. От Республиканской партии выдвигаться планируют экс-президент Дональд Трамп, бывшая губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли и бизнесмен Перри Джонсон.





