Трамп сообщил, что ожидает своего задержания 21 марта и призвал сторонников к протестам. Медведев призыв «полковника Даниила Фёдоровича Трампа» поддержал, призвав американцев к «уничтожению тирании Вашингтона»

Дмитрий Медведев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

После информации о предстоящем задержании экс-президента США Дональда Трампа зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале призвал американцев уничтожить «тиранию Вашингтона» фразой «MAGA» (лозунг Трампа — Make America Great Again. — РБК).

«Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированных <...> отца и сына Байденов! MAGA🤡🤡🤡!», — написал зампред Совбеза.

В конце поста Медведев написал, что он был размещен «по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Федоровича Трампа».

Ранее 18 марта Трамп сообщил, что ожидает своего задержания в ближайшие дни. По его словам, благодаря «незаконным утечкам» из офиса окружного прокурора Манхэттена выяснил, что 21 марта его должны задержать. В чем именно его обвиняет прокуратура, Трамп не уточнил. Политик также призвал своих сторонников к протестам. «Протестуйте, верните нашу страну!», — написал он.

Накануне американский телеканал NBC со ссылкой на пятерых высокопоставленных чиновников, знакомых с подготовкой обвинительного заключения, сообщил, что Трампу на следующей неделе могут предъявить обвинение из-за выплат порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

Разбирательство в отношении Трампа связано с делом против его бывшего адвоката Майкла Коэна, передает NBC. В 2018 году юрист признал себя виновным в передаче $130 тыс. Дэниэлс за молчание о романе с Трампом в 2006 году. Экс-президент поручил выплатить деньги порноактрисе на фоне президентской кампании 2016 года, утверждал Коэн. Трамп отрицал связь с порноактрисой.



Деньги, которые направляли Дэниэлс, компания экс-президента в своей деловой документации обозначила как средства на оплату юридических услуг. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг начал расследовать действия Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Коэн дважды давал показания перед присяжными, Трамп явиться в суд отказался.