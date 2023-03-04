В США появились два потенциальных кандидата на пост президента от обеих партий

В США появились два потенциальных кандидата на пост президента

От Республиканской партии о планах выдвигаться на выборах президента 2024 года заявил бизнесмен Перри Джонсон, от Демократической — племянник Джона Кеннеди и антипрививочник Роберт Кеннеди-младший

Белый дом (Фото: Дмитрий Кирсанов / ТАСС)

Американский бизнесмен и республиканец Перри Джонсон объявил о намерении стать кандидатом на пост президента США на выборах 2024 года, сообщает Associated Press.

Джонсон — основатель компании Perry Johnson Registrars Inc. (PJR). Она предоставляет услуги сертификации и регистрации в промышленности и работает еще в семи странах, помимо США. В его биографии уже есть одна неудачная попытка участия в выборах: год назад он баллотировался на пост губернатора Мичигана, однако его обвинили в подделке подписей для выдвижения.

Рассматривает возможность принять участие в президентской гонке и демократ, племянник экс-президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, сын сенатора Роберта Кеннеди, сообщает Fox News. Кеннеди известен как юрист-эколог, а также противник вакцинации.

Пока официально об участии в выборах президента США в следующем году, пишет The Washington Post, заявили четыре кандидата. Это три республиканца: экс-президент Дональд Трамп, предприниматель и писатель Вивек Рамасвами и экс-губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли; от демократов о выдвижении заявила писательница Марианн Уильямсон. Участие действующего президента США Джо Байдена, также демократа, пока под вопросом.

Газета называет несколько потенциальных кандидатов-республиканцев, среди которых губернатор Флориды Рон ДеСантис, бывший вице-президент Майк Пенс и бывший госсекретарь и бывший директор ЦРУ Майк Помпео и др.; и среди демократов: вице-президент Камала Харрис, министр транспорта Пит Буттиджич, сенатор Берни Сандерс и др.