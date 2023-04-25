Медведев предпочел «тихий раздел» Украины ее вступлению в НАТО

Медведев: «тихий раздел» Украины Польшей лучше ее вступления в НАТО или мировой войны

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«Тихий раздел» Украины Польшей и другими странами Европы лучше, чем вступление Киева в НАТО или мировая война, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время своего выступления на марафоне «Знание».

«Забрать себе западные регионы Украины Польша, да скажем прямо, и Венгрия с Румынией мечтают уже не первый десяток лет», — сказал Медведев.

Варшава говорит с Киевом о создании конфедерации, «а отсюда недалеко и до унии, как это когда-то было», отметил зампред Совбеза. По его мнению, Польша и другие страны Европы стремятся осуществить это как можно скорее, пока Россия и Запад не достигли принципиальных договоренностей.

«Многие украинцы, что очевидно, не хотят возвращаться в Польшу или к возврату в польское государство не проявляют желания, потому что слишком сильна историческая память о том, как с ними в этой стране обращались. Прямо скажем, как с рабами, как со скотом», — добавил Медведев.

Политик напомнил о своем прогнозе на 2023 год, в котором допустил «захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины».

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву пообещал, что в будущем между Польшей и Украиной не будет границы — ни политической, ни экономической. Об этом же говорил в мае 2022 года и польский лидер Анджей Дуда. Тогда президент Польши заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле».

Весной прошлого года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша хочет вернуть «исторические владения» на западе Украины под предлогом «защиты от российской агрессии». Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал такие заявления ложными и направленными на укрепление недоверия между Киевом и Варшавой.