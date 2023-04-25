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Медведев предпочел «тихий раздел» Украины ее вступлению в НАТО

Медведев: «тихий раздел» Украины Польшей лучше ее вступления в НАТО или мировой войны
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

«Тихий раздел» Украины Польшей и другими странами Европы лучше, чем вступление Киева в НАТО или мировая война, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время своего выступления на марафоне «Знание».

«Забрать себе западные регионы Украины Польша, да скажем прямо, и Венгрия с Румынией мечтают уже не первый десяток лет», — сказал Медведев.

Варшава говорит с Киевом о создании конфедерации, «а отсюда недалеко и до унии, как это когда-то было», отметил зампред Совбеза. По его мнению, Польша и другие страны Европы стремятся осуществить это как можно скорее, пока Россия и Запад не достигли принципиальных договоренностей.

«Многие украинцы, что очевидно, не хотят возвращаться в Польшу или к возврату в польское государство не проявляют желания, потому что слишком сильна историческая память о том, как с ними в этой стране обращались. Прямо скажем, как с рабами, как со скотом», — добавил Медведев.

Политик напомнил о своем прогнозе на 2023 год, в котором допустил «захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины».

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву пообещал, что в будущем между Польшей и Украиной не будет границы — ни политической, ни экономической. Об этом же говорил в мае 2022 года и польский лидер Анджей Дуда. Тогда президент Польши заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле».

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Весной прошлого года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша хочет вернуть «исторические владения» на западе Украины под предлогом «защиты от российской агрессии». Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал такие заявления ложными и направленными на укрепление недоверия между Киевом и Варшавой.

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Дмитрий Медведев Украина НАТО мировая война
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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