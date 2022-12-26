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Медведев опубликовал прогнозы на 2023 год с разделом Польши и распадом ЕС

Медведев спрогнозировал гражданскую войну в США, распад Евросоюза и раздел Польши
Дмитрий Медведев составил свой список «шокирующих прогнозов» на 2023 год: рост цен на нефть до $150 за баррель, гражданская война в США, развал Евросоюза и новый раздел Польши
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале представил список «неожиданных» прогнозов на 2023 год. В их числе он упомянул крах доллара и новый раздел Польши.

«Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — написал Медведев.

«Что может произойти в 2023 году:

1. Повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены газа до $5000 за 1 тыс. куб. м.
2. Возврат Великобритании в Европейский союз.
3. Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
5. Создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов).
6. Война между Францией и Четвертым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.
7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.
9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
10. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют».

«Шокирующие прогнозы» о будущем политики и мировой экономики ежегодно дает датский инвестбанк Saxo Bank — аналитики банка каждый раз собирают маловероятные события глобального масштаба, которые могут оказать значительное влияние на мировую экономику. В 2021 году аналитики Saxo Bank, например, прогнозировали, что в 2022 году планы по отказу от ископаемого топлива будут отложены из-за их высокой стоимости (ряд европейских стран, включая Германию, в 2022 году действительно начали возвращать в строй угольную энергетику), инфляция в США достигнет 15% (этого уровня она не достигла, однако превысила 8% и установила рекорд за последние 40 лет), а гиперзвуковые технологии простимулируют космическую гонку и очередную холодную войну.

В «шокирующих прогнозах» от Saxo Bank на 2023 год есть отставка президента Франции Эмманюэля Макрона, формирование вооруженных сил под эгидой Европейского союза и отмена Brexit.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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